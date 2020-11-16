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إعلامي كاشفا السبب الحقيقي لمرضه "اتقوا الله"

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الإعلامي إبراهيم فايق
 
الإثنين، 16-11-2020 11:32 ص إيمان هاني

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، سبب مرضه ونقله للمستشفى  الجينات الوراثية الممتدة، معقبا:" كل الكلام اللي بيتقال عن أن السبب في الإصابة هو الجيم والمكملات الغذائية كلام غير صحيح".
وأضاف "فايق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :الناس القريبة مني تعرف أني بقالي فترة مباخدش الحاجات دي..وبقالي فترة مبروحش التمرين، معقبا: بطالب منهم يتحروا الدقة..هما مش متابعين حالتي ولا هما الدكاترة بتوعي".
وتابع:" أول مرة أمسك الموبايل النهاردة..وتفاجأت بوجود خبر وفاتي على السوشيال ميديا، معقبا: اتقوا الله وتحروا الدقة..وأنا كويس وبحسن الحمدلله".
 

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