الإثنين، 16-11-2020
11:32 ص
إيمان هاني
كشف الإعلامي إبراهيم فايق، سبب مرضه ونقله للمستشفى الجينات الوراثية الممتدة
، معقبا:" كل الكلام
اللي بيتقال عن أن السبب في الإصابة هو الجيم والمكملات الغذائية كلام غير صحيح".
وأضاف "فايق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج
"من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي
"، :الناس القريبة مني تعرف
أني بقالي فترة مباخدش الحاجات دي..وبقالي فترة مبروحش التمرين، معقبا: بطالب منهم
يتحروا الدقة..هما مش متابعين حالتي ولا هما الدكاترة بتوعي".
وتابع:" أول مرة أمسك الموبايل النهاردة..وتفاجأت بوجود
خبر وفاتي على السوشيال ميديا، معقبا: اتقوا الله وتحروا الدقة..وأنا كويس وبحسن الحمدلله".