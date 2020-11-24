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الوزراء: غدا آخر يوم في حظر البناء

لقاء الرئيس بـ"مدبولي" وعدد من الوزراء
رئيس الوزراء
 
الثلاثاء، 24-11-2020 09:03 ص إيمان هاني
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك مد لفترة وقف البناء والإنشاء، وغدا آخر يوم في حظر البناء.
وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه لن يتم السماح بمعاودة حركة البناء يوم 25 نوفمبر.
وتابع:" استئناف حركة البناء  مرتبط بصدور الاشتراطات الجديدة  التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، معقبا:"من يمتلك رخصة بناء  سيسمح له  باستئناف البناء مباشرة".
وواصل:"  القاهرة والجيزة والإسكندرية سيكون لها اشتراطات خاصة للبناء بالإضافة إلى الاشتراطات العامة للبناء وقد نقرر بعدم إعطاء تراخيص لأنواع معينة من البناء ".

 

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