الوزراء: غدا آخر يوم في حظر البناء

الثلاثاء، 24-11-2020
09:03 ص
إيمان هاني
أكد
المستشار نادر سعد
المتحدث باسم مجلس الوزراء
، أنه لن يكون هناك مد لفترة وقف البناء
والإنشاء، وغدا آخر يوم في حظر البناء
.
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع
على قناة " سي بي سي
"، أنه لن يتم السماح بمعاودة حركة البناء يوم 25 نوفمبر.
وتابع:"
استئناف حركة البناء مرتبط بصدور الاشتراطات
الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام
المقبلة، معقبا:"من يمتلك رخصة بناء سيسمح
له باستئناف البناء مباشرة".
وواصل:" القاهرة والجيزة والإسكندرية سيكون لها اشتراطات
خاصة للبناء بالإضافة إلى الاشتراطات العامة للبناء وقد نقرر بعدم إعطاء تراخيص لأنواع
معينة من البناء ".