حمدي رزق: إذا حدث هذا الأمر سيكون نكبة على مصر

الجمعة، 30-10-2020
09:24 ص
إيمان هاني
تحدث الإعلامي حمدي رزق
، عن الصراع الضاري
في الانتخابات الأمريكية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وبايدن
وترامب
.
وقال رزق، خلال تقديم برنامج نظرة المذاع
على قناة صدى البلد
، :" فوز بايدن
سيكون نكبة على مصر وسيكون تعبير باهت لهيلاري
وتعبير أكثر سخافة لأوباما".
وأضاف ،قائلا :" بايدن
طرطور أوباما
واستبن هيلاري وسنعود لنظرية الفك والتركيب وسيعطي قبلة الحياة لتنظيم الإخوان بعكس
ترامب
الذي يحد نشاط الجماعة الإرهابية".
و تابع : "استطلاعات الرأي" تعطي
فكرة عامة عن التوجه العام للناخب الأمريكي، ولكنها لا تعطي نتيجة للتصويت، مؤكدًا
أنّ الناخب قد اتخذ قراره في اختيار ترامب
أو اختيار بايدن
.