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حمدي رزق: إذا حدث هذا الأمر سيكون نكبة على مصر

الإعلامي حمدي رزق
الإعلامي حمدي رزق
 
الجمعة، 30-10-2020 09:24 ص إيمان هاني

تحدث الإعلامي حمدي رزق، عن الصراع الضاري في الانتخابات الأمريكية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وبايدن وترامب.
وقال رزق، خلال تقديم برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، :" فوز بايدن سيكون نكبة على مصر وسيكون تعبير باهت لهيلاري وتعبير أكثر سخافة لأوباما".
وأضاف ،قائلا :" بايدن طرطور أوباما واستبن هيلاري وسنعود لنظرية الفك والتركيب وسيعطي قبلة الحياة لتنظيم الإخوان بعكس ترامب الذي يحد نشاط الجماعة الإرهابية".
و تابع : "استطلاعات الرأي" تعطي فكرة عامة عن التوجه العام للناخب الأمريكي، ولكنها لا تعطي نتيجة للتصويت، مؤكدًا أنّ الناخب قد اتخذ قراره في اختيار ترامب أو اختيار بايدن.

 

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