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" هو مش نبي " .. سر خطير عن عبد الناصر ينشر لأول مرة

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر
عبد الناصر
 
الجمعة، 23-10-2020 01:08 م إيمان هاني



قالت النائبة هدى عبدالناصر، عضو مجلس الشورى، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أن والدها توقع وقوع هجوم إسرائيلي على مصر بعد أيام من اجتماعه  مع القادة العسكريين في 2 يونيو 1967 ، وهذا ما حدث.
وأضافت "عبد الناصر" خلال لقائها ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" ، أن القادة العسكريين في ذلك الوقت لم يتعاملوا مع توقعات عبد الناصر بجدية وعندما خرج من الاجتماع قال وزير الطيران: "هو نبي علشان يتنبأ؟".
وأوضحت أن جمال عبد الناصر لم يكن نبيًا لكنه كان قارئا جيدًا للمشهد، معقبة:" ليلة 5 يونيو سهر الطيارون في حفل حتى الساعة الرابعة صباحًا، ، كان في استهتار في ذلك الوقت ولم تكن خيانة".
وكشفت عن رد فعل أسرتها على خطاب التنحي الشهير عن رئاسة الجمهورية، في يونيو 1967، قائلة إن والدها لم يستشر أحدًا من أسرته في هذا القرار، مضيفة: "كلنا اتفاجنا لأننا كنا مهزوزين من الهزيمة".
وأضافت أن والدتها عندما علمت بقرار التنحي قالت: "يلا بقى علشان نعيش عيشة عادية بدل ما أنت مش بتقعد معانا على طول".
وأكدت أن الشيء الغريب في هذا التوقيت هو خروح الشعب في الشوارع لمطالبة عبد الناصر بالاستمرار في الرئاسة، موضحة: "محصلش قبل كدة أن القائد مهزوم والشعب يخرج ويقوله لأ خليك أنت اللي هتهزم العدو وهتحقق النصر".

 

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