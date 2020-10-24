السبت، 24-10-2020
10:03 ص
إيمان هاني
أكد المستشار لاشين إبراهيم
، رئيس الهيئة
الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل أطراف
منظومة العملية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية في محافظات المرحلة الأولى التي
تضم 14 محافظة وتستمر لمدة يومين السبت والأحد، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي
أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2020، بقناة صدى البلد
، أن الهيئة
قامت بتعيين موظف منسق طابور من أجل تنظيم عملية الدخول إلى اللجان والتأكد من التباعد
الاجتماعي.
وأكد رئيس
الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن ارتداء الكمامة الطبية فرض على الجميع المشاركين
في المنظومة الانتخابية، مع توفير كمامات مجانية أمام اللجان، حيث اتخذت الهيئة الوطنية
للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل أطراف منظومة العملية الانتخابية.