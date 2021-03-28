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تدعو للقلق.. طبيب «بايدن» السابق يكشف عن حالته الصحية

بايدن
بايدن
 
الأحد، 28-03-2021 11:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف النائب الجمهوري عن ولاية تكساس ، روني جاكسون " عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن ، لافتا إلي أن أداء الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الخميس الماضي تدعو للقلق .
و أشار إلي أن أداء بادين في مؤتمر صحفي رسمي له يجب أن يثير قلق كل أمريكي يريد أن يعرف عل رئيسهم القادم قادر صحيا علي منصبه أم لا ، مؤكدا أن الرئيس بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره الصحفي الأول بسبب أنه كان محاط بمراسلين ودودين و بإجابات جاهزة ، حسبما أذاعت قناة " فوكس نيوز " .
جدير بالذكر أن أول مؤتمر صحفي لـ بايدن جاء بعد 65 يوم من توليه منصبه وهي أطول فترة يقضيها رئيس أمريكي قبل عقده مؤتمره الصحفي الأول .
 

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