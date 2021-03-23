الثلاثاء، 23-03-2021
10:32 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن
لن يعتذر للرئيس الروسي
فلادمير بوتين
عن وصفه له بأنه " قاتل " في تصريحاته الأخيرة .
و أضاف سوليفان في
تصريحات صحفية : " الرئيس لم يخطئ .. الرئيس سئل سؤال مباشر و أعطي إجابة
مباشرة ، لافتا إلي أن بايدن
الذي أمضي 40 عام في الخدمة العامة سيستمر في أسلوبه
المباشر الذي اعتاد عليه "، حسبما نشرت " الحدث " .
و أشار مستشار الأمن
القومي الأمريكي إلي أن الفترة القادمة
ستشهد علاقات صعبة بين البلدين .