الثلاثاء، 16-03-2021
01:07 م
متابعات _ أمينة عبد العال
وجهت يو ونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي و أقوي
امرأة في كوريا الشمالية
نصائح نارية لرئيس الولايات
المتحدة الأمريكية جو بايدن
، و موجهة له و كوروريا الجنوبية انتقادات لاذعة .
يأتي ذلك تزامنا مع
بدء وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين جولة آسيوية تمشل طوكيو و سول ، حسبما نشرت
" وكالة يونهاب الكورية الجنوبية .
و نقلت الوكالة عن صحيفة " رودونج سينمون
" الكورية الشمالية بيان لكيم يوج ونج قدمت فيه النصح إلي الإدارة الجديدة في
الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا " حسب
قولها .
جدير بالذكر أن وزير
الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ، وصلا إلي اليابان
في بداية جولة خارجية لهما وسيواصلان رحلتهما إلي كوريا الجنوبية
.