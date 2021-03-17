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بايدن يوجه رسالة صادمة للمهاجرين

بايدن
بايدن
 
الأربعاء، 17-03-2021 03:24 م متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة صادمة للمهاجرين القادمين إلي بلاده من أمريكا الوسطي بالتزامن مع مواجهة الولايات المتحدة أكبر موجة من المهاجرين علي حدودها الجنوبية الغربية منذ 20 عام .

و أكد بايدن خلال مقابلة مع شبكة " أيه بي سي نيوز " الأمريكية أن علي مواطني أمريكا الوسطي البقاء في قريتهم أو مدينتهم أو مجتمعهم بدلا من القدوم إلي الولايات المتحدة قائلا " أستطيع أن أقول بكل وضوح لا تأتوا إلي هنا " .

يذكر أن رسالة بايدن خالفت جميع تصريحاته وسياسته التي اتبعها منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي إذا كان قد تبني موقف منفتحا تجاه المهاجرين علي خلاف الرئيس السابق دونالد ترامب .  
 

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