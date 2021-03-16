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دعوة غير متوقعة من البيت الأبيض لـ " ترامب " للتحدث في هذا الأمر

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 16-03-2021 12:08 م متابعات _ أمينة عبد العال
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، جين ساكي ، إن إدارة الرئيس اأمريكي جو بايدن سترحب بمشاركة أكبر للرئيس السابق دونالد ترامب في جهود التوعية بأهمية لقاح " كوفيد_19 " ، مشيرة إلي عدم وجود دعوة رسمية للقيام بذلك .

وأضافت ساكي خلال تصريحات صحفية اليومية " إذا استيقظ الرئيس السابق ترامب غدا وأراد أن يتحدث بصراحة عن سلامة وفعالية حملة اللقاح، فإننا بالتأكيد سندعم ذلك ، لافتة إلي أن كل الرؤساء الأمريكيية الذين لا يزالون علي قيد الحياة  شاركوا في حملات إعلانية عامة للتشجيع علي تلقي اللقاحات من دون أن يحتاجوا إلي دعوة رسمية " .

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي لمؤيديه : خذوا لقاحكم " .
 

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