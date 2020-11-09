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بعد فرز 37 لجنة .. مرتضى منصور خسر السباق الانتخابي

مرتضى منصور
بعد فرز 37 لجنة .. مرتضى منصور خسر السباق الانتخابي
 
الإثنين، 09-11-2020 06:08 ص المصريون
أظهر الحصر العددي لـ 37 لجنة فرعية في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن تراجع فرص المرشح مرتضى منصور في دخول مجلس النواب أو حتى اللحاق بجولة الإعادة .

وحتى الآن حصد المرشح أحمد الألفي على الترتيب الأول وبعده اللواء بدوي عبد اللطيف والعميد نادر عليوة وناجي سيد الأهل.

وفي اللجنة رقم 168 ومقرها مدرسة دقدوس الإعدادية حصد أسامة راضي 136 صوتا وأحمد الألفي 193 صوتا وأميمة حجازي 118 صوتا و رغدة عبد اللطيف 137 صوتا وهلال اليخ على 162 صوتا بينما حصل مرتضى منصور على 78 صوتا.

وتأتي هذه النتائج وفق المؤشرات الأولية مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.
 

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