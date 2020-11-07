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قبل توجهها لمكتبها ..وزيرة الصناعة تدلي بصوتها في الانتخابات النواب

بببببببب
وزيرة الصناعة
 
السبت، 07-11-2020 01:44 م إيمان هاني
أدلت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب قبل توجهها لمكتبها، معقبة:" المشاركة واجب على كل مواطن وليس على المسئول الحكومي فقط".
وأشارت "نيفين"، خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن أعضاء مجلس النواب هم من يقومون بمراجعة الأداء الحكومي، والتأكد من أن خطط التنمية تعود بالنقع على المواطن، مشيدة بحرص المرأة على المشاركة.
وأضافت، أن نسبة مشاركة المرأة جيدة للغاية، معلقة: "ملاحظ أن أمهاتنا حريصين على المشاركة.. ودي حاجة محمودة، وعايزين أمهاتنا وبناتنا يشاركوا".

 

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