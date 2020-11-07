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وزيرة البيئة تدلي بصوتها في مصر الجديدة

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وزيرة البيئة
 
السبت، 07-11-2020 12:39 م إيمان هاني
أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بصوتها اليوم السبت في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب في لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.
ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.
وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.
 

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