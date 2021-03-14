بايدن يصرف 1.9 تريليون دولار تحفيزات للشعب الأمريكي

الأحد، 14-03-2021
10:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة
الأمريكية أن الشعب سيتلقى اعتبارا من نهاية الأسبوع الشيكات البالغ قيمتها 1400
دولار
للفرد ، في إطار حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار
والتي وقعها الرئيس
الأمريكي جو بايدن
الخميس الماضي .
و من المتوقع أن تؤدي
خطة التحفيز إلي إيجاد 7 مليون وظيفة جديدة هذا العام ، وجعل الرعاية الصحية
ميسورة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشارة وزارة
الخارجية الأمريكية و إدارة الضرائب في بيانات أن أولي الدفعات سترسل عن طريق
التحويل وسيبدأ بعض المتلقين في استلامها نهاية هذا الأسبوع والبعض الآخر في الأٍسبوع
المقبل .
جدير بالذكر أنه لم
يتم تحديد العدد الدقيق للمستفيدين لكن قد يصل المبلغ الإجمالي إلي 400 مليار
دولار
، وسيتلقى ملايين الأمريكيين الذي يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار
للفرد
أو 150 ألف دولار
للزوجين شيكا بقيمة 1400 دولار
لكل شخص بالغ .