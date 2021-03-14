الأحد، 14-03-2021
09:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف مسئول أمريكي
كبيرة في إدارة بايدن
أن هناك محاولات سرية للتواصل مع كوريا الشمالية ولكنها ترفض
التواصل منذ منتصف فبراير .
وأضاف المسئول في
تصريحاته لوكالة " رويترز " و الذي رفض ذكر أسمه ، أن بعض هذه المحاولات
مع بعثة بيونجيانج في الأمم المتحدة ، لافتا إلي أن الإدارة بذلت مجهود كبير
للتواصل مع الحكومة الكورية الشمالية من خلال عدة قنوات وباءت كلها بالفشل مؤكدا
أنه حتى اليوم لم يتلقوا أي رد من بيونجيانج .
جدير بالذكر أن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
وصف الزعيم الكوري خلال حملته الانتخابية بأنه "
بلطجي " وقال أنه لن يجتمع معه إلا بشرط أن يوافق علي تفكيك قدراته النووية .