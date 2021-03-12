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قرار عاجل من بايدن بخصوص تطعيم " كورونا"

بايدن
الرئيس الامريكي
 
الجمعة، 12-03-2021 03:04 م متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر لكل الولايات لتبدأ تطعيم كل البالغين الأمريكيين قبل بداية شهر مايو القادم .

وأشار بايدن في خطابه للشعب الأمريكي أمس بمناسبة مرور عام علي أزمة تفشي فيروس " كورونا" المستجد إلي أن إدارته لن تتخاذل أبدا في هزيمة الفيروس ، لافتا إلي المعاناة التي عاشها الآلاف من الأمريكيين بسبب فقدانهم أحباء لهم بسبب فيروس " كورونا" .


و لفت الرئيس الأمريكي في خطابه إلي الآثار التي تسببت بها الجائحة علي المجتمع الأمريكي خاصة الصغار منهم الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلي مدارسهم بشكل طبيعي .

و أكد بايدن  إن إدارته أصبحت تحرز تقدم ملموس في مواجهة فيروس " كورونا" ، موجها نصيحة للشعب بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس " كورونا " .
 

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