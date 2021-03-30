الثلاثاء 30 مارس 2021
توقيت مصر 16:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الشتاء لم يذهب بعد.. أمطار على البلاد الـ72 ساعة القادمة

التحقيقات تفجر مفاجأة عن والدة الطفلتين: ماتا بينما كانت الأم تمارس الرذيلة

تعافي بشار الأسد وزوجته من " كورونا"

«السيسي» عن سد النهضة: رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل

«السيسي» عن أزمة السفينة: « رُبَّ ضارة نافعة»

الرئيس يوجه كلمة للشعب من موقع السفينة الجانحة

الكشف عن سبب وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

شاهد.. اشتباكات بالأيدي بين نواب بمجلس الأمة الكويتي

البدري: ما حدث مع «صلاح» غير مقبول وهذا سر استبعاد رمضان صبحي

الوضع خطير.. دولة عربية تعلن خروج كورونا عن السيطرة

ADS
 

البيت الأبيض يعلن عن موقف بايدن من زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية
الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية
 
الثلاثاء، 30-03-2021 02:34 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونج أون .
و أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، جين ساكي ، أن بايدن لا ينوي أن ينتهج نهج الرئيس السابق دونالد ترامب ، قائلة :" أعتقد أن مقاربته ستكون مختلفة تماما وهذه ليست نيته " .
في سياق متصل أكد مسئول رفيع المستوي في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن لا تعتقد أن الباب مغلق علي الحوار مع بيونج يانج ، علي خلفية أنشطتها العسكرية الأخيرة ، مضيفا لا نريد وضع يعتبر فيه أننا لسنا منفتحين أمام المفاوضات مع كوريا الشمالية .    
 

إقرأ ايضا

19_2021-637527066371066082-106

«السيسي» عن سد النهضة: رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل

الملك سعود

مقطع نادر للملك سعود في ألمانيا قبل 64 عام

الرئيس-السيسي-1617097445-0

«السيسي» عن أزمة السفينة: « رُبَّ ضارة نافعة»

أخبار متعلقة

بايدن

تدعو للقلق.. طبيب «بايدن» السابق يكشف عن حالته الصحية

عمرو أديب

عمرو أديب: بايدن قال حاجة غريبة جدًا عن مصر إمبارح وبيتكلم بصيغة عقابية

جو بايدن

تصريحات صادمة من واشنطن عن " بوتين "

1056-1-645x370

شاهد.. «بايدن» يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة

بايدن

بايدن يوجه رسالة صادمة للمهاجرين

ترامب

دعوة غير متوقعة من البيت الأبيض لـ " ترامب " للتحدث في هذا الأمر