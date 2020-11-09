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65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
 
الإثنين، 09-11-2020 09:56 ص إيمان هاني
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أخر المستجدات بشأن بفيروس كورونا المستجد، قائلة:" لأماكن المغلقة هي الأكثر خطورة، فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، أما أماكن التسوق فتعتبر من الأماكن متوسطة الخطورة، لأن الناس في الغالب يتواجدون في أماكن مفتوحة".
وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "أون"، قائلة: "كل ما نبقى قاعدين في مكان لفترة أطول، فترة التعرض بتبقى اعلى وتكون احتمالات الإصابة بفيروس كورونا الأعلى".
وحول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت "زايد"، بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وبخاصة من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس، ولا تظهر عليه أعراض المرض.
وتابعت:"لو مأخدناش بإجراءات ومضمنتش اللي داخل واللي طالع عليّ ببقى في خطر أكبر، لأن فترة التعرض للإصابة بكورونا و65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت".

 

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