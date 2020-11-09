65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت

الإثنين، 09-11-2020
09:56 ص
إيمان هاني
كشفت الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة
والسكان،
أخر المستجدات بشأن بفيروس كورونا المستجد، قائلة:" لأماكن المغلقة هي الأكثر خطورة، فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد،
أما أماكن التسوق فتعتبر من الأماكن متوسطة الخطورة، لأن الناس في الغالب يتواجدون
في أماكن مفتوحة".
وأضافت "زايد"، خلال مداخلة
هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي
ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة
"أون
"، قائلة: "كل ما نبقى قاعدين
في مكان لفترة أطول، فترة التعرض بتبقى اعلى وتكون احتمالات الإصابة بفيروس كورونا
الأعلى".
وحول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت
داخل المنازل، نصحت "زايد"، بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وبخاصة من
الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول
بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس، ولا تظهر عليه
أعراض المرض.
وتابعت:"لو مأخدناش بإجراءات ومضمنتش
اللي داخل واللي طالع عليّ ببقى في خطر أكبر، لأن فترة التعرض للإصابة بكورونا و65%
من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت".