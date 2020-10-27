الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

تامر أمين: فستان هذه الفنانة بمهرجان الجونة "مؤشر خطير"

زيدان و تامر أمين
تامر أمين
 
الثلاثاء، 27-10-2020 10:17 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي تامر أمين ، أن الجونة واحدة من أجمل البقاع الساحلية في مصر والعالم، معقبا :"الجميع في مهرجان الجونة كانوا يتنافسون على الجمال".
وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن الفنانات تسابقن على الظهور بشكل جذاب بأزيائهن التي تنوعت بين القصيرة والطويلة والقصات المختلفة.
وتابع:" لأول مرة من دورات مهرجان الجونة السينمائي ترتدي الفنانة رانيا يوسف فستانا ولا يتحدث أحد عليه وهذا شىء غريب و"مؤشر خطر"، مشيرا إلى أن الفستان كان له بطانة هذه السنة.

 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

ساويرس

ساويرس: «اللي عايز يقاطع ياخد البندقية ويروح على إسرائيل»

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

يحدث قريبا .. "الأعلى للأثار" يزف بشرى سارة للمصريين

محمد الباز

الباز:" محدش يقدر يمنعنا من الاحتفال بالمولد النبوي "

الإعلامي محمد الباز

محافظ الدقهلية يجبر مسئولة علي تنظيف شبابيك فصل دراسي

محمد الباز

الباز: " مش هنحكي في المحكي"

ريهام سعيد

ريهام سعيد عن غيابها عن الإعلام : "عين"