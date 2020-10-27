الثلاثاء، 27-10-2020
10:17 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي تامر أمين
، أن الجونة واحدة
من أجمل البقاع الساحلية في مصر والعالم، معقبا :"الجميع في مهرجان الجونة
كانوا
يتنافسون على الجمال".
وأضاف تامر أمين
، خلال برنامجه "آخر
النهار
" المذاع على قناة "النهار
" أن الفنانات تسابقن على الظهور بشكل
جذاب بأزيائهن التي تنوعت بين القصيرة والطويلة والقصات المختلفة.
وتابع:" لأول مرة من دورات مهرجان
الجونة السينمائي ترتدي الفنانة رانيا يوسف فستانا ولا يتحدث أحد عليه وهذا شىء غريب
و"مؤشر خطر"، مشيرا إلى أن الفستان كان له بطانة هذه السنة.