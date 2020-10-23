الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

"الصحة" توجه 10 نصائح للوقاية من كورونا مع بداية الشتاء

وزيرة الصحة
أرشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 01:18 م وكالات- الدويني فولي
شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
وجاءت النصائح كالتالي:
1- تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة.
2- الالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.
3- عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أو فركها بالكحول.
4- منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها.
5- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.
6- الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.
7- التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.
8- يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب.
9- يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي،  مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك.
10- الحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.
 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

فيروس كورونا

أكثر شراسة.. خبر غير سار بشأن فيروس كورونا

محمود محيي الدين

محي الدين : منصبى فى صندوق النقد يعكس ثقة الدول في مصر

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: "مش عايزين ندخل في موجة تانية لكورونا"

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

بيان عاجل من الصحة بشأن بدء الدراسة وسط كورونا

دونالد ترامب

الفيسبوك يحذف منشوراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

"نانسي بيلوسي" توجه رسالة شديدة اللهجة الي الرئيس الأمريكي