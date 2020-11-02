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وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

محمد معيط
وزير المالية
 
الإثنين، 02-11-2020 12:48 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومتي "التعليم والصحة"، في حاجة إلى إنفاق ضخم، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية الآن، مشيراً إلى أن تحسين مستوى المعلمين المعيشى، وتطوير المنظومة التعليمية والإنفاق الذى يتم عليها الآن من هو إلا خطوة في مشروع الألف ميل، وتابع:"الألف ميل تبدأ بخطوة والتعليم والصحة في حاجة إلى إنفاق ضخم".
وأضاف "معيط" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن  الدولة مؤمنة بأهمية الصحة تماماً كما تؤمن بأهمية التعليم، وتابع:"عاوز أدى أكبر للطبيب والتمريض وعناصر المنظومة الصحية إلى جانب تحسين المعدات الطبية التأمين الصحى الشامل". 
ولفت وزير المالية، إلى أن جائحة كورونا تسببت في إنهيار اقتصادات العديد من الدول حول العالم، إلا أن مصر حققت فائض أولى وتحظى بنظرة إيجابية كبيرة لدى المؤسسات الدولية، وتابع:"الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق اللى مؤسسات التصنيف العالمية ثبتت التصنيف الإئتمانى والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند نظرة ومستقبل مستقر".
وأكد "معيط"، أن الإصلاح الاقتصادى الذي اتبعته الدولة المصرية هو الذي ساهم في امتصاص الصدمات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.
 

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