وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإثنين، 02-11-2020
12:48 ص
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد معيط
، وزير المالية
، إن منظومتي "التعليم
والصحة
"، في حاجة إلى إنفاق ضخم، وهو ما تعمل عليه الدولة المصر
ية الآن، مشيراً إلى أن تحسين مستوى المعلمين المعيشى، وتطوير المنظومة التعليم
ية والإنفاق الذى يتم عليها الآن من هو إلا خطوة في مشروع الألف ميل، وتابع:"الألف ميل تبدأ بخطوة والتعليم
والصحة
في حاجة إلى إنفاق ضخم".
وأضاف "معيط
" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصر
ي، أن الدولة مؤمنة بأهمية الصحة
تماماً كما تؤمن بأهمية التعليم
، وتابع:"عاوز أدى أكبر للطبيب والتمريض وعناصر المنظومة الصحية إلى جانب تحسين المعدات الطبية التأمين الصحى الشامل".
ولفت وزير المالية
، إلى أن جائحة كورونا
تسببت في إنهيار اقتصاد
ات العديد من الدول حول العالم
، إلا أن مصر
حققت فائض أولى وتحظى بنظرة إيجابية كبيرة لدى المؤسسات الدولية، وتابع:"الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق اللى مؤسسات التصنيف العالم
ية ثبتت التصنيف الإئتمانى والنظرة المستقبلية للاقتصاد
المصر
ى عند نظرة ومستقبل مستقر".
وأكد "معيط
"، أن الإصلاح الاقتصاد
ى الذي اتبعته الدولة المصر
ية هو الذي ساهم في امتصاص الصدمات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا
.