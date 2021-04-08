أحمد موسى منفعلًا: الإخوان سبب أزمة سد النهضة..ماذا فعل «مرسي»؟

الخميس، 08-04-2021
10:16 ص
المصريون
انفعل الإعلامى أحمد موسى
، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي"
عبر فضائية "صدى البلد"، بسبب أزمة سد النهضة
، الذي أكد على أن جماعة
الإخوان
هي سبب هذه المشكلة، قائلًا :" جماعة الإخوان
الإرهابية لم تهتم
بالشعب المصري وإنما كانت تبحث عن الحكم و البقاء".
وأضاف أحمد موسى
، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على
قناة صدى البلد، أن المشكلات التى تواجهها مصر بخصوص المياه هى بسبب الإخوان
.
ولفت إلى أن المصريين يعلمون جيدًا أن عام 2011، كان سبب المشكلات وتساءل :
" ماذا قدم محمد مرسي العياط خلال عام من حكمه".
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقفه واضحة ويبحث عن حقوق
المصريين، وطالب من العالم بالوقوف بجانب مصر.
وتابع موسى أن المجتمع الدولى عليه دور مهم فى حل مشكلة المياه، وأن مصر
واضحة فى موقفها من المساس بحقوقها.