الأربعاء 07 أبريل 2021
توقيت مصر 22:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

بث مباشر.. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دورى الأبطال

آبي أحمد يفاجيء الجميع بنشر فيديو غريب.. ويترك رسالة من 6 كلمات

شاهد/ فنانة شهيرة تعلن منعها من دخول الإمارات وتكشف السبب

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

طفل يقتل نفسه بعد ابتزازه بصور على "فيس بوك"

حكم قضائي ضد محمد رمضان لصالح الطيار المفصول

مقتل أسرة مسلمة من 6 أفراد في أمريكا والكشف عن الجاني (صور)

بعد فشل المفاوضات.. السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا (فيديو)

بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذار مفاجئ لـ أنغام

ADS
 

الملك سلمان يعلن موقف بلاده من أزمة سد النهضة

20200906233249206
الملك سلمان
 
الأربعاء، 07-04-2021 09:44 ص المصريون

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعم المملكة العربية السعودية، لمصر والسودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان، والذي تناول كافة القضايا والمستجدات المحلية والدولية والإقليمية.
من جانبه قال وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان: إن مجلس الوزراء استعرض في جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها.
وأكد “القصبي” على “مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معًا”.
 

إقرأ ايضا

Capture

بعد فشل المفاوضات.. السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا (فيديو)

وزير المالية و السفير البلجيكي

السفير البلجيكى بالقاهرة: حريصون على تشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر

.

لميس: لهذه الأسباب قلت لمرسي "مش قد الشيلة متشيلش" ومقولتهاش بعد حادث قطار سوهاج

أخبار متعلقة

Capture

بعد فشل المفاوضات.. السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا (فيديو)

عماد الدين أديب

عماد الدين أديب يكشف " السيناريو الكابوس " في أزمة سد النهضة: سنمنعهم بالقوة

السيسي

بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. حاكم عربي جديد يعلن دعمه لمصر ضد أثيوبيا

السيسي وسلمان

بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. بيان قوي من السعودية بشأن ما تفعله أثيوبيا مع مصر

864535

أول رد من «الخارجية» على تصريحات إثيوبيا باعتزام ملء السد

الملك سلمان

الملك سلمان يوافق على عدد من القرارات الهامة