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صدمة فتاة تبرعت لخطيبها ابن عمها بكليتها ثم اكتشفت الكارثة!

حح
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الثلاثاء، 30-04-2024 11:23 ص

 

روت فتاة قصة تبرعها بكليتها لإنقاذ حياة خطيبها ، وبعد ذلك خانها وتزوج من غيرها.

وقالت فتاة تدعى ريم، في مكالمة هاتفية تم نشرها عبر مقطع فيديو لايف بحساب البلوجر عمر حسين وأحمد الغريب: أنا مرتبطة بـ ابن عمي نبيل، وفيه قصة حب كبيرة ما بينا من الطفولة، وبعد مرور عام على الخطوبة، تفاجأت إنه أصبح مدمن مخدرات وترك العمل، وأخبرت والده بما حدث، وتعالج وتعافى من الإدمان".

الفشل الكلوي

وتابعت: "استلم شغل جديد وحياتنا رجعت من تاني زي الأول، وبعد 7 شهور من التعافي أصبح الحال يتدهور مرة أخرى، وفي يوم أغمى عليه، وعندما دخل المستشفى تبين من الفحوصات الطبية أنه أصيب بالفشل الكلوي، ووقتها الدكتور قال إن في كلى هتتشال والتانية محتاجة متبرع، لإن فيه كلية توقفت عن العمل".

زواج عرفي

وواصلت: "تبرعت بالكلية لابن عمي وحالته تحسنت وأنا على العكس تعبت صحيًا، وفي يوم زميلتي طلبت زيارتي في البيت ولما تقابلنا أخبرتني أنه يتردد على العمارة اللي هي ساكنة فيها ومتزوج من سيدة أخرى تسكن في الشقة المقابلة لها". وأضافت: "أعترف أن هناك علاقة تربطه بامرأة أخرى وتزوجها عرفي".

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