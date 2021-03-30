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«السيسي» عن سد النهضة: رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل

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الرئيس السيسي
 
الثلاثاء، 30-03-2021 02:36 م المصريون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أضم صوتي لصوت المطالبين بأن ينال مرفق قناة السويس جائزة نوبل .
وأضاف السيسي ان التفاوض في قضية سد النهضة خيارنا الذي بدأنا به ، والعمل العدائي قبيح جدا ،وله أثار تمتد لسنوات ، ويوميا كبار المسئولين يرون جديتنا في التفاوض ، وما نطلبه لا يخرج عن القوانين الدولية .
وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هناك تحرك إضافي في المفاوضات ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة .
وتابع : " احنا مبنهددش حد ، وحوارنا رشيد وصبور جدا ، ومحدش هياخد نقطة مياه من مصر ، وإلا هيبقى فيه حالة عدم استقرار في المنطقة وهيكون رد فعلنا مؤثر على استقرار المنطقة بالكامل ".
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تخوض معركة تفاوض مع إثيوبيا، معقبا: "نتمنى أن نصل لاتفاق قانوني لأن العمل العدائي قبيح والشعوب مبتنساش".
وتابع الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي للوكالات الأجنبية والقنوات العربية: "محدش هياخد نقطة مياه من مصر، ومش بنهدد حد.. ومنهجنا هو الحوار الرشيد".
وحذر الرئيس السيسي من المساس بأمن مصر المائي ، معقبا : " هيكون في حالة عدم استقرار في المنطقة وقرار هيأثر على استقرار المنطقة في حالة المساس بمياه مصر " .
 

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