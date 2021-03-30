«السيسي» عن سد النهضة: رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل

الثلاثاء، 30-03-2021
02:36 م
المصريون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي
، أضم صوتي لصوت المطالبين بأن ينال مرفق
قناة السويس جائزة نوبل .
وأضاف السيسي
ان التفاوض في قضية سد النهضة
خيارنا الذي بدأنا به ، والعمل
العدائي قبيح جدا ،وله أثار تمتد لسنوات ، ويوميا كبار المسئولين يرون جديتنا في
التفاوض ، وما نطلبه لا يخرج عن القوانين الدولية .
وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هناك تحرك إضافي في المفاوضات ونتمنى
أن نصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة
.
وتابع : " احنا مبنهددش حد ، وحوارنا رشيد وصبور جدا ، ومحدش هياخد
نقطة مياه من مصر ، وإلا هيبقى فيه حالة عدم استقرار
في المنطقة وهيكون رد فعلنا
مؤثر على استقرار
المنطقة بالكامل ".
أكد الرئيس عبد
الفتاح السيسي
، أن مصر تخوض معركة تفاوض مع إثيوبيا
، معقبا: "نتمنى أن نصل
لاتفاق قانوني لأن العمل العدائي قبيح والشعوب مبتنساش".
وتابع الرئيس
السيسي
، خلال مؤتمر صحفي للوكالات الأجنبية والقنوات العربية: "محدش هياخد
نقطة مياه من مصر، ومش بنهدد حد.. ومنهجنا هو الحوار الرشيد".
وحذر الرئيس
السيسي
من المساس بأمن مصر المائي ، معقبا : " هيكون في حالة عدم استقرار
في
المنطقة وقرار هيأثر على استقرار
المنطقة في حالة المساس بمياه مصر " .