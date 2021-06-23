" 1000كاتب" تصدر تفاصيل المشروع الوطني الشبابي للفنون والإعلام والسلام العالمي

الأربعاء، 23-06-2021
01:57 م
أعلنت
اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب في إطار
التوسعات المستمرة عن إطلاق بعض المشاريع والأنشطة
والفعاليات الجديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي بتنفيذها ما بين 2021 و2023
كمرحلة أولى وذكرت اللجنة إطلاق المشروع الوطني
الشبابي للفنون والإعلام والسلام العالمي ويضم
هذا المشروع حزمة من المشاريع في مختلف التخصصات (مشروع كشك ثقافي وذلك لدعم 1200 مبدع عربي وأفريقي،
وملتقى سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب برعاية السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر
الأسبق، لتعزيز مشاركة شباب كلية الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وتنمية قدراتهم
وذلك بخطوة غير مسبوقة أن يجلس الدبلوماسيين والشباب على مائدة حوار واحدة ، وحملة
الرياضة من أجل السلام ،وأعلن عن إطلاق الحملة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي
الأهلي، وكذلك د.زاهي عالم الآثار الشهير ووزير السياحة سابقاً من خلال فيديو أعرب فيه عن سعادته لاختياره سفيرا لتلك الحملة
موجها دعوة للهيئات الدولية بدعمها، وذكرت اللجنة المرصد الإعلامي للدراما و المحتوى
الإعلاني وكذلك المرصد الرياضي، في إطار اهتمام المبادرة بالقوة الناعمة ودور شباب الإعلاميين فى التغير المجتمعي ورؤيته الإعلامية والنقدية، وذلك بدعم وتوجيه
من المتخصصين أسست مبادرة ألف كاتب مرصدها الإعلامي بداية من عام 2017
وأوضحت
اللجنة الإعلامية أن المرحلة القادمة ستشهد
كثير من التفاصيل والإعلان عن شركاء جدد وكيانات وشخصيات عامة داعمة في مختلف التخصصات ومرسل التفاصيل كاملة ، حسب البيان الذي تلقت "
المصريون" نسخة منه.
من جانبها
قالت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين المستشار الإعلامي للمبادرة، أن جهود المبادرة
وتوسعتها تأتى في إطار الجهود المستمرة للشباب
والعمل المستمر في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية وذلك جهود تستحق الدعم والتقدير
.
وأكد
محمود حجاج
المدير التنفيذي ومؤسس مبادرة 1000 كاتب وملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي
،أن جهودنا مستمرة وسنعلن خلال الفترة القادمة عن كيانات كثيرة وشخصيات عامة جارى التنسيق معها لدعم مشاريع المبادرة المختلفة،وذكر"حجاج
"
أن خطوة تأسيس شركة العلاقات العامة والوكالة الإعلانية خطوة هامة جداً وسيكون لها دور كبير فى دعم الشباب والقطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
تفاصيل
المشروع الوطني الشبابي للفنون والإعلام والسلام
العالمي...
"كشك ثقافي" دعم 1200 مبدع عربي وأفريقي
2023
إعداد
عدد (1000) فيديو وتقرير لعدد ( 1000 ) كاتب
مصري وعربي يحتوى الفيديو أو التقرير على ملخص للمصنف الأدبي او الفكري و تعريف بالكاتب
إعداد
عدد (100) فيديو وتقرير عن الدول الإفريقية في إطار دعم الدولة المصرية لذلك وتبادل
الثقافات بين الشعوب و تناقش التقارير والفيديوهات
كل ما يخص الدول الإفريقية من ثروات وعادات وتقاليد والعلاقات المستقبلية بمصر
إعداد
عدد(100) تقرير عن الجوانب الإنسانية في دول الصراع والحروب مثل اليمن العراق سوريا وغيرها من الدول الأخرى.
إعداد
عدد (100) فيلم تسجيلي وأيضا وثائقي للهواة والمحترفين وخريجي الكليات
المتخصصة والإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل (10) أعمال من خلال لجنة متخصصة وتكريمهم في المؤتمر الختامي
إعداد
سلسلة من الندوات والفعاليات بعد الانتهاء من (100) محتوى فيديو سواء كان من المحتوى الأدبي او محتوى الدول الإفريقية
لمناقشة الأعمال وعرضها للإعلام كأحد أدوات
الدعم للشباب
المشاركة
في الفعاليات الرسمية والندوات بمختلف المحافظات
واختيار عدد ( 50) عمل وتنفيذه كمحتوى فيديو وعقد ندوات وشرح المشروع
المبادرة
ستكون المسئولة عن التنفيذ الكامل لصناعة المحتوى من خلال الأقسام الموجودة بالمبادرة
(قسم الإعداد قسم التصميم والمونتاج وقسم الصوتيات و قسم العلاقات العامة)
بعد
الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع سيتم قبول دفع جديدة والعمل عليها مع تطوير الفكرة وفقاً لتوصيات المرحلة الأولي.
الهدف
من المشروع دعم الكتاب في كافة المجالات الأدبية
والفكرية وكذلك دمج الثقافات العربية والإفريقية وإعداد مكتبة الكترونية أدبية وفكرية على المستوى المحلي والدولي
ملتقى " سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب"
أطلقت
مبادرة ألف كاتب ملتقى " سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب" برعاية السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق،
وذلك لتعزيز مشاركة شباب كلية الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وتنمية قدراتهم،
وتوفير منصة مستقلة للحوار بين الدبلوماسيين والشباب وتبادل الخبرات في مختلف القضايا
وكيفية التعامل فى المواقف المختلفة وأن يكون الشباب شريك في بناء الاستقرار، و كيفية
حل النزاعات المختلفة وصناعة السلام المحلى والدول ،وذلك بخطوة غير مسبوقة أن يجلس
الدبلوماسيين والشباب على مائدة حوار واحدة .
المرصد
الإعلامي للدراما والسينما والبرامج والمحتوى
الإعلاني
في إطار
اهتمام المبادرة بالقوة الناعمة ودور شباب الإعلاميين في التغير المجتمعي ورؤيته الإعلامي
وذلك لمشاركة شباب الإعلاميين في عملية الرصد والتحليل والنقد وذلك بدعم وتوجيه من
المتخصصين، أسست مبادرة ألف كاتب مرصدها الإعلامي بداية من عام 2017
مرصد
حملة الرياضة من السلام
أعدت
المبادرة مرصد رياضي لرصد وتحليل كل ما يخص الرياضة على مستوى العالم خاصة أعمال العنف
والتعصب والشغب والتنمر وذلك بمشاركة شباب الإعلاميين وذلك أحد أهداف حملة الرياضة من أجل السلام
وذكرت
اللجنة بعض الملفات الأخرى ملف حقوق الملكية الفكرية،برنامج دعم المكفوفين وذوى الاحتياجات
الخاصة،إعداد قسم السياسة والاقتصاد لإعداد البحوث والتقارير والمؤتمرات والحملات الاقتصادية
بمشاركة خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأشارت اللجنة الإعلامية إطلاق صفحات
ونوافذ جديدة للمبادرة بلغات مختلفة بمشاركة
قسم اللغات والترجمة بالمبادرة وذلك لنشر رسائل ومشاريع المبادرة على النطاق الدولي.