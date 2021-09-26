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وزير السياحة يشارك في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي " جوتيه"

وزير السياحة
وزير السياحة
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الأحد، 26-09-2021 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
تحت شعار "عالم واحد، ثقافات متعددة"، شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي الأول للتذوق "جوتيه" والذي استضافته مساء اليوم السبت حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة.
وقد افتتحت هذا المهرجان  السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء
وبمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام  والكاتبة الصحفية مروة الطبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا ورئيس المهرجان إلى جانب مشاركة سفراء و ممثلين عن الدول المشاركة بالمهرجان، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
يهدف هذا المهرجان إلى تبادل الثقافات ومزج الحضارات بين بلدان العالم المختلفة، من خلال تقديم كل دولة مشاركة أشهر أكلاتها وفنونها ومنتجاتها اليدوية.
هذا وقد تضمن المهرجان تقديم  وتذوق أشهر الأطباق التقليدية وتقديم عروض فلكلورية ومعروضات لمنتجات ومشغولات يدوية تشتهر بها الدول المشاركة. 
وقد ضمت قائمة الدول المشاركة في فعاليات المهرجان كل من فلسطين، الجزائر، تونس، أرميينيا، تايلاند، كولومبيا، روسيا، إسبانيا، سلوفيينيا، ايرلندا، الهند، بيرو، أوكرانيا، إندونيسيا، بلجيكا، جورجيا، مصر.
جدير بالذكر أنه  تم بالتعاون بين وزارة السياحة والاثار ومنظمة السياحة العالمية،  الترويج لسياحة الطعام، من خلال اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة بإعداد مطوية تضم هذه الأكلات وبتبني توزيعها للترويج لسياحة الطعام، التي تعد إحدى أدوات الترويج السياحي الحديثة، وتجذب الكثير من السائحين حول العالم.
وقد قام الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بتسليم هذه المطوية لوزير السياحة والآثار أثناء تواجده في  مصر في ابريل الماضي للمشاركة في حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية
 

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