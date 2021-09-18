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احتفالاً بيوم السياحة العالمي هذا العام.. السياحة تروج لمحافظة السويس

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 18-09-2021 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
روجت وزارة السياحة والآثار، عن محافظة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عنها وهى محافظة السويس.
وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
الرابط الالكتروني للفيديو الترويجي
https://we.tl/t-TruxnFAI6b
محافظة السويس:
تتمـيز محافظة السويس بموقع جغرافي فريد، وتمتاز بجمال الطبيعة وجو رائع طول العام حيث تطل على خليج السويس، ويوجد بها العديد من المقومات السياحية والأثرية منها متحف السويس القومي، وقصر محمد علي، وقصر عباس الأول، وتل القلزم وتل اليهودية والذي عُثر بهم على آثار ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني.
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#Tourism4InclusiveGrowth
‏#WTD2021
#Egypt  #27Governorates #GlimpsesOfEgypt
#ExperienceEgypt





 

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