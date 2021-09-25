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احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. السياحة تنشر فيديو ترويجي لمحافظة المنوفية

جامع عائشة وحسيبة
جامع عائشة وحسيبة
Native
السبت، 25-09-2021 09:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشرت وزارة السياحة والآثار، أمس على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي عن محافظة مصرية جديدة وهي محافظة المنوفية.
وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وتستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
الرابط الالكتروني للفيديو
https://we.tl/t-htY1xZNuvK
محافظة المنوفية:
تطل محافظة المنوفية على فرع نهر النيل رشيد، وتضم عدداً من المواقع الأثرية الهامة ومن أهمها جبانة قويسنا التي تم اكتشافها عام 1990 بمنطقة تل المحاجر، والقرية الفرعونية "مركز أشمون” الذي يعتبر من المواقع الأثرية الهامة بالدلتا، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى تعود الى بداية العصر الروماني وبداية العصر القبطي ومنها موقع آثار تل البندارية، ومنطقة تل مصطاي "مسد"، وطرانة "كوم أبوللو"، والكوم الأحمر، سرسنا، وزاوية رزين، سبك الضحاك.
ومن أهم الآثار الإسلامية بالمحافظة جامع عائشة وحسيبة،و المسجد العباسي، والمسجد العمري.
#مصر #المنوفية #حكايات_من_قلب_المنوفية #٢٧محافظة #يوم_السياحة_العالمي
‏ #WorldTourismDay‏
#Tourism4InclusiveGrowth
‏#WTD2021
#Egypt  #27Governorates #GlimpsesOfEgypt
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