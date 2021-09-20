احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. السياحة تروج لمحافظة الشرقية

الإثنين، 20-09-2021
09:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نشرت
وزارة السياحة
والآثار فيديو ترويجي قصير، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل
الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج السياحي للمحافظات
المصرية وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها.
ونشرت
الوزارة أمس فيديو قصير عن محافظة الشرقية
، وذلك حسب البيان الذي تلقت "
المصريون " نسخة منه.
وذلك
في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه
المواقع، وتستمر الحملة لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة
العالمي
والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.
الرابط
الالكتروني للفيديو..
https://we.tl/t-twfIjucO20
محافظة
الشرقية
:
تعتبر
محافظة الشرقية
من محافظات الوجه البحري وتقع في دلتا مصر، وتزخر بالعديد من المقومات
السياحية والأثرية حيث يوجد بها مجموعة من التلال الأثرية منها تل بسطا وتل الدفنة،
والمناطق الأثرية منها صان الحجر التي خرجت منها كنوز ذهبية وفضية معروضة الآن في المتحف
المصري بالتحرير.
ومن
الآثار الإسلامية بها مسجد قايتباي، ومنزل أحمد عرابي، وضريح أبو مسلم، ومسجد عبد العزيز
رضوان، ومسجد محمد علي، وتتميز الشرقية
بخيولها الأصيلة.
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