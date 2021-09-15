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إجراءات جديدة من السياحة للأعمال النهائية لطريق الكباش

طريق الكباش
طريق الكباش
Native
الأربعاء، 15-09-2021 08:34 ص متابعات- أمينة عبد العال
عقد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً موسعاً مع كل من لجنة الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، واللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير التي تتم بالمواقع الأثرية بمحافظة الأقصر.
واُستهل الاجتماع باستعراض الخدمات التي تم تقديمها وتشغيلها في 18 متحف وموقع أثري بالأقصر بما فيهم معبدي دندرة وإسنا، بالإضافة إلي تلك الخدمات التي تم توفيرها ضمن مشروع الهوية البصرية للمحافظة، وذلك في إطار العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بها للزائرين من المصريين والسائحين وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة، جاء ذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
كما تناول الاجتماع مناقشة الأعمال النهائية لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلي تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيز منطقة لخدمات الزائرين على الطريق ومناقشة إمكانية تزويدها بأساليب عرض تكنولوجيا حديثة (ملتيميديا) أو معرض للصور النادرة التي تروي تاريخ محافظة الأقصر وأهم الاكتشافات الأثرية بها، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.
 

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