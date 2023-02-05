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واقعة غريبة.. شاب يتزوج 3 توائم في ليلة واحدة

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العريس والأخوات التوائم زوجاته
Native
Teads
الأحد، 05-02-2023 01:02 م

 

 

أقدم شاب "كيني" على الزواج من 3 أخوات توائم  في يوم واحد، في واقعة غريبة وصادمة.

 

وحسب وسائل إعلام، فقد كشفت الأخوات كيت وحواء وماري في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهن تزوجن جميعًا من نفس الرجل، وأنهن سعداء بذلك.

 

كانت كيت أول من التقت بالعريس «ستيفو» في كينيا قبل تقديمه لشقيقاتها من أجل التعرف عليهن والزواج بهن.

 

قال ستيفو: "أنا رجل كريم مخلص، ولا أجد صعوبة في الجمع بين 3 أخوات، ولهذا السبب يطلقون علي الرجل الكبير ستيفو"، فقد اختارت كل واحدة منهن يومها الخاص خلال الأسبوع لقضائه مع ستيفو.

 

كشفت الأخوات أن هذه هي المرة الأولى التي يواعدن فيها نفس الرجل، وأنهن سعداء بذلك رغم كلام الناس.

 

في مارس 2014، أقر البرلمان الكيني مشروع قانون يسمح للرجال بالزواج من عدة زوجات، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو 2014.

 

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