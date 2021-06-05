السبت، 05-06-2021
10:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح
الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن اللوحة
الأثرية التي تم العثور عليها وصلت إلى
متحف الآثار بالإسماعيلية
، صرح بذلك ، موضحا أن هذه اللوحة
تم العثور عليها داخل قطعة
أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية
والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود
كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.
وأضاف
الدكتور مصطفى وزيري في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية
وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة
التي
يبلغ 230سم وعرض 103سم وسمك 45 سم؛
وأنها
مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع-
خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.
وأوضح
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه اللوحة
أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها
الملك
أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.