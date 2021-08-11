فودة يستقبل أولي الرحلات الروسية بالورود في شرم الشيخ

الأربعاء، 11-08-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استقبل أمس اللواء خالد فودة
محافظ جنوب سيناء
وأحمد
يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أولى الرحلات الروسية
القادمة إلى مدينة شرم الشيخ
في ظل استئناف الرحلات السياحية بين روسيا والمدن السياحية
المصرية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني والشركة
المصرية للمطارات والسفير الروسي بالقاهرة وممثلي السفارة ومسئولي مكتب الهيئة المصرية
العامة للتنشيط السياحي في شرم الشيخ
.
وقد
استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السائحين بالترحاب وتقديم
الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية باللغة الروسية،
في ظل التزام تام بكافة الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية، حسب البيان
الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
ومن
جانبه، أعرب أحمد يوسف عن ترحيبه بعودة السياحة الروسية
إلى المدن السياحية المصرية،
موضحاً أن المقصد السياحي المصري يعد وجهة سياحية فريدة لمختلف دول العالم وللسائحين
الروس بصفة خاصة.
ومن
المقرر أن يتضمن البرنامج السياحي لهؤلاء السائحين القيام بجولات سياحية وثقافية وترفيهية،
للاستمتاع بالشواطئ المشمسة والأنشطة البحرية المختلفة والطبيعة البحرية الثرية والخلابة
للبحر الأحمر، بالإضافة إلى زيارة متحف شرم الشيخ
للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة.
وأضاف
أنه من المقرر أن يتم تنظيم عدد من الرحلات التعريفية للصحفيين والإعلاميين والمؤثرين
والمدونين الروس الذين جاءوا الى شرم الشيخ
والغردقة لزيارة كافة المعالم السياحية
والأثرية المصرية، كما سيتم عقد عدة اجتماعات وورش عمل تنظيمية مع منظمي الرحلات للعمل
على جذب مزيد من السائحين الوافدين إلى مصر من جميع دول العالم وذلك خلال الفترة المقبلة.
جدير
بالذكر أنه قد استقبلت أيضا مدينة الغردقة اليوم عدد من الرحلات السياحية القادمة من
روسيا.