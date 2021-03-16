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فنانة شهيرة متهمة بالترويج للمذهب الشيعي .. هذه صلة قرابتها بـ عادل إمام

عادل إمام
فنانة شهيرة متهمة بالترويج للمذهب الشيعي .. هذه صلة قرابتها بـ عادل إمام
 
الثلاثاء، 16-03-2021 08:29 ص أحمد عادل شعبان
تحتفل اليوم الفنانة حنان شوقي بعيد ميلادها رقم 54 حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية في فترة الثمانينيات والتسعينات مثل فيلم الإرهابي و "يوم عسل ويوم بصل".

وكانت حنان شوقي ترتبط بصلة قرابة بعيدة بالفنان عادل إمام حيث كانت متزوجة من هشام الشلقاني - شقيق زوجة الفنان عادل إمام - لكنهما انفصلا دون إنجاب.

وأثارت حنان شوقي موجة كبيرة من الجدل بعد ذهابها مع الفنان أحمد ماهر إلى العراق حيث تم اتهامها بالترويج للمذهب الشيعي لكنها أكدت أنها كانت ذاهبة لدعم حكومة العراق حسب قولها.
 

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