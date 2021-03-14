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الكشف عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد اختفائه الطويل بسبب كورونا

الإعلامي وائل الإبراشي
الكشف عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد اختفائه الطويل بسبب كورونا
 
الأحد، 14-03-2021 08:16 ص أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور طارق سعدة - نقيب الإعلاميين - عن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا.

وقال في تصريحات تلفزيونية: تواصلت مع مدير مستشفى زايد التخصصي التي يتواجد بها الإعلامي وائل الإبراشي وقد طمأنني الطبيب عليه.

وأضاف: أنا راجل دقيق .. والمستشفى أبلغتني أن الإبراشي تعافى من كورونا تماما.

وتابع: هناك بعض التأثيرات البسيطة من كورونا على الرئة والطبيب والإعلامي أصرا على عدم خروج الإبراشي من المستشفى إلا بعد انتهاء هذه التأثيرات التي من المتوقع أن تذهب عن الرئة خلال أسبوع على الأكثر.
 

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