فنانة شهيرة: تزوجت وعمري 14 سنة .. ودرست الشريعة الإسلامية

فنانة شهيرة: تزوجت وعمري 14 سنة .. ودرست الشريعة الإسلامية

كشفت الفنانة الكويتية ملاك أنها نشأت في أسرة محافظة دينيا وأنها الوحيدة التي دخلت مجال الفن.



وأضافت في تصريحات تلفزيونية: تزوجت وعمري 14 سنة وكنت على خلاف شديد مع والدتي .



وأردفت: درست الشريعة الإسلامية لكني أرفض أن تتزوج ابنتي بهذه السن لأن الزواج يؤخر طموح أي فتاة.