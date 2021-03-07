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فنانة شهيرة: تزوجت وعمري 14 سنة .. ودرست الشريعة الإسلامية
فنانة شهيرة: تزوجت وعمري 14 سنة .. ودرست الشريعة الإسلامية
الأحد، 07-03-2021
08:38 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة الكويتية ملاك أنها نشأت في أسرة محافظة دينيا وأنها الوحيدة التي دخلت مجال الفن.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية: تزوجت وعمري 14 سنة وكنت على خلاف شديد مع والدتي .
وأردفت: درست الشريعة الإسلامية لكني أرفض أن تتزوج ابنتي بهذه السن لأن الزواج يؤخر طموح أي فتاة.
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مصر
المصريون
فنانة شهيرة
ملاك الكويتية
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