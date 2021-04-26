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فنانة شهيرة: شقيقي الأصغر ضربني وقاطعني حتى مات لدخولي مجال التمثيل

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الإثنين، 26-04-2021 02:46 م المصريون


كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي أن شقيقها الأصغر ”عبد الله“ قام بضربها عدة مرات، وقاطعها لمدة 5 سنوات بسبب دخولها المجال الفني، مؤكدة أنه كان يرفض تماما عملها بالتمثيل.
وأكدت غدير السبتي، في مقابلة تلفزيونية، أن علاقتها بشقيقها كانت قوية للغاية وتحبه بشكل جنوني، ولكنه كان يخاف عليها من الوسط الفني رغم ثقته التامة بأخلاقها، مشيرة إلى أنها كانت تحترمه ولكنها أصرت على استكمال حلمها وتحقيق طموحها بدخول الفن.
وأوضحت أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة للغاية بعد وفاته لأنه على الرغم من أنه تحدث معها هاتفيا قبل وفاته، فإنها كانت تتمنى أن تسمع منه أنه سامحها، وبالفعل سافرت إلى لندن لرؤيته ولكنه توفي قبل أن تستطيع التحدث معه.

 

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