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فنانة شهيرة في صورة صادمة مع ابنتها الكبرى

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مادونا
 
الإثنين، 12-04-2021 01:09 م المصريون

تسببت صورة سيلفي نشرتها الفنانة الأمريكية الشهيرة "مادونا"، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مع "لورد" ابنةها الكبرى، في صدمة وجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت مادونا رفقة ابنةها تلتقط "سيلفي" معها، بينما بدت "لورد" وهي ترفع يدها للسيلفي والشعر يغطي تحت إبطها، الأمر الذي اعتبره البعض منظرًا مقززًا.
يذكر أن مادونا هي أم لأربعة أطفال بالتبني، جميعهم ولدوا في ملاوي. وكان أول طفل أضافته إلى عائلتها هو ابنها ديفيد باندا، الذي رحبت به في عائلتها عام 2006.
وتبنت أيضًا "Mercy" ، البالغة من العمر 14 عامًا وتوأم "Stella و Estere" ، ثمانية في السنوات التالية.
ومغنية "Lucky Star" لديها طفل بيولوجي آخر ، روكو، 20 عامًا، تشاركه مع زوجها الثاني، جاي ريتشي.

 

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