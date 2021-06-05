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فنانة شهيرة: رفضت حذف جزء من مشهد ظهوري بدون ملابس لهذا السبب

كيت وينسلت
كيت وينسلت
Native
السبت، 05-06-2021 08:35 م
كشفت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت أنها منعت المخرج كريغ زوبل من إقتطاع جزء من مشهد تظهر فيه بدون ملابس يبدو فيه بطنها كبير.

وكان لها موقفا مشابهاً بالسابق عندما اعترضت على إضافة تحسينات على الصورة التسويقية للعمل، وقالت: " أنا أعرف عدد التجاعيد حول عيني أعيدوا كل شيء الى حاله".

وأضافت: "عمري 46 عاماً والعب دور امرأة بمنتصف العمر وتعلقت الناس بالشخصية لأنها حقيقية ولا وجود للفيلتر. انها امرأة عملية غير كاملة مع جسم ووجه يتلاءم مع عمرها، مع حياتها وتاريخها. وأعتقد اننا بحاجة لذلك".
 

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