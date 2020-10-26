صادم.. أعرف سعر إطلالة رانيا يوسف في الجونة

الإثنين، 26-10-2020
07:21 م
المصريون
أعتادت الفنانة رانيا يوسف
على إثارة الجدل حولها
بملابسها المثيرة أثناء ظهورها في اي مهرجان.
وفي تصريح لها مؤخراً في أحد البرامج التلفزيونية قالت:
" لقت أعتدت على ارتداء تلك الملابس ودا اللي اتربيت عليه واللي مش عجبه لبسي
ميبصش عليه".
وفي أخر ظهور لها في مهرجان الجونة
ظهرت بإطلالة مميزة
لفستان بسيط وأنيق من تصميم Philipp
Plein.
وصل سعر الفستان الملون ومزين بالنجوم إلى 1998 يورو،
وجاء أنيقا على رانيا يوسف
فيما عدا منطقة الصدر الشبكية فجاء مظهرها غير أنيق.
يشار الي إن الفنانة رانيا يوسف
تواصل حاليا تصوير الجزء
الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد،
أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو
وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.