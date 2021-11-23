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دراسة جديدة تكشف أكثر شيء يجذب المرأة للرجل

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الثلاثاء، 23-11-2021 09:59 ص

كشفت مجلة “فيميل” التابعة لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل، وهو “العيون الداكنة”.
وقالت المجلة: إن “العيون، بألوانها المختلفة، هي أول وأسرع مفتاح للشعور بالميل نحو الآخر، والباقي قد يكون أهم، لكنه يأتي فيما بعد”.
ونقلت المجلة البريطانية في تقرير لها، عن الدكتور البريطاني الكسندر لابا، أن “لون العيون الداكن “كان الأكثر جذبًا عبر التاريخ”
وفي المقابل، أشارت المجلة إلى أن “النساء ذوات العيون الزرقاء، هن أكثر ما يطلبه الرجال في مواقع التعارف والمواعدة الإلكترونية بالإنترنت”.
 

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