الثلاثاء، 09-03-202110:25 صمتابعات- أمينة عبد العال
قال الفنان خالد الصاوي أنه تعرض لموقف طريف أثناء طفولته وهو أنه قام بعض
كلب لأنه قام بعضه .
وأضاف خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " :"
أنه كان عصبي في طفولته وسريع الانفعال لافتا إلي أنه عض الكلب لأنه أوحاله
بالفكرة بعد أن عضه " .
و أشار إليأنه كان طفل مشاغب في مدرسته وكان يعترض علي الطابور قائلا
:" كنت دايما بسأل ليه في طابور و ليه بنلبس المريلة مشيرا إلي أنه كان يلعب
مع أصحابه لكن تفاجئ بالمدرسين بيجروا ورانا لأننا بنعمل شقاوة " .
يذكر أن الفنان خالد الصاوي شارك في مسلسل " القاهرة _ كابول "
الذي سيعرض في رمضان القادم وهو يناقش ظاهرة الإرهاب .