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خالد الصاوي : " عضيت كلب و أنا صغير "

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
 
الثلاثاء، 09-03-2021 10:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
قال الفنان خالد الصاوي أنه تعرض لموقف طريف أثناء طفولته وهو أنه قام بعض كلب لأنه قام بعضه .
وأضاف خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " :" أنه كان عصبي في طفولته وسريع الانفعال لافتا إلي أنه عض الكلب لأنه أوحاله بالفكرة بعد أن عضه " .
و أشار إليأنه كان طفل مشاغب في مدرسته وكان يعترض علي الطابور قائلا :" كنت دايما بسأل ليه في طابور و ليه بنلبس المريلة مشيرا إلي أنه كان يلعب مع أصحابه لكن تفاجئ بالمدرسين بيجروا ورانا لأننا بنعمل شقاوة " .
يذكر أن الفنان خالد الصاوي شارك في مسلسل " القاهرة _ كابول " الذي سيعرض في رمضان القادم وهو يناقش ظاهرة الإرهاب .   
 

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