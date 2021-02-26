الجمعة، 26-02-2021
11:04 ص
فتحي مجدي
يحقق
مكتب التحقيقات الفدرالي في بلاغ حول "جسم غريب" كادت تصطدم به إحدى الطائرات
خلال رحلة داخلية في الأسبوع الماضي.
وكانت
الطائرة لبتابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" متجهة من سينسيناتي إلى فينيكس
يوم الأحد، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرًا اكتشف طيارها "نوعًا غامضًا من صاروخ
كروز" يحلق بالقرب من الطائرة في المجال الجوي فوق نيو مكسيكو.
وتم
التقاط الصوت، الذي سجلته طائرة إيرباص A302 أثناء الرحلة 2292، عبر ماسح ضوئي بواسطة معترض لاسلكي ذي خبرة يدير مدونة
تسمى "ديب بلاك هوريزون".
ويسمع
الطيار وهو يقول: "هل لديك أي أهداف هنا؟ لقد كان لدينا شيء ما فوق رؤوسنا مباشرة،
أكره أن أقول هذا، لكنه بدا وكأنه جسم أسطواني طويل يبدو تقريبًا وكأنه نوع من صاروخ
كروز يتحرك بسرعة كبيرة. لقد ذهب فوق رؤوسنا مباشرة."
وأكدت
شركة "أمريكان إيرلاينز"، أن الإرسال كان من الرحلة 2292 - ووجهت المراسلين
إلى "الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي
ة" للحصول على مزيد من المعلومات
حول رؤية الجسم الغريب.
وكانت
الطائرة تحلق على ارتفاع 36000 قدم في ذلك الوقت، وبسرعة تزيد عن 653 كم / ساعة، مما
يعني أن كل ما رآه الطيار كان يجب أن يسير بنفس السرعة.
ونيو
مكسيكو هي موطن لمجموعة "وايت ساندز" الصاروخية، التي توصف بأنها "أكبر
مجموعة في الهواء الطلق، ومجهزة بالكامل لوزارة الدفاع الأمريكية".
لكن
القاعدة العسكرية تقول إنه لم تجر اختبارات يوم الأحد، وأن المدى يبعد حوالي 650 كيلومترا
عن مكان الاشتباك.
وقال
المتحدث باسم الجيش سكوت ستيرنز لوسائل إعلام محلية: "ليس لدينا أي فكرة عما كان
يمكن أن يكون أو إذا شوهد أي شيء مشابه في تلك المنطقة من قبل".
وسجلت
مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة، وتنامى ذلك مع الإغلاق
بسبب انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم.
في العام
الماضي، قالت الجمعية البريطانية لبحوث الأجسام الطائرة، إن المشاهدات كانت في أعلى
مستوياتها على الإطلاق بفضل تطبيقات مشاركة الفيديو مثل "تيك توك"، والتي
تتيح للمستخدمين نشر الصور ومقاطع الفيديو لاكتشافاتهم الكونية على جمهور من الملايين.
وقال
آلان سكوت عضو المجموعة لصحيفة "ديلي ستار": " كمية التقارير التي نشهدها
مذهلة حقًا"، موضحًا أن "الكثير من مقاطع الفيديو هذه تأتي من الجزء الخلفي
من منصات التواصل الاجتماعي ، ولا سيما "تيك توك"، لأنه يتم تحميل الكثير
منها".
وتابع:
"في السنوات الماضية ، لم يكن لدينا أي دليل على الإطلاق - مجرد كلام شفهي. ولكن
في هذه الأيام، حيث يكون هاتف الجميع معهم في جميع الأوقات، يتم إرسال مقاطع فيديو
إلينا أكثر من أي وقت مضى."