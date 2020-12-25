العرافة الشهيرة تكشف عن توقعات مخيفة لعام 2021

الجمعة، 25-12-2020
11:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من مرور 24
عام علي وفاتها إلا أنه لازالت توقعات العرافة
البلغارية الكفيفة الشهيرة ، بابا
فانجا، تثير الجدل بين مؤيدين يعتقدون بصحتها و هناك من يكذبها .
و كانت أبرز توقعاتها
للعام 2021 أن العالم سيعاني بالعديد من الكوارث لافتة إلي أن " تنين قوي
" سيستولي علي الأرض وفسر البعض ذلك بأنها الصين ، حسبما نشرت صحيفة "
ديلي ميل " البريطانية .
كما تنبأت أن العالم
سيتوصل إلى علاج لمرض السرطان، حيث قالت:
"سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسلاسل حديدية"، و تنبأت بالقضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2028، وتحول الأرض لكوكب غير صالح للسكن
بحلول عام 2341 .
وزعمت
العرافة
أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته في 2021 " دونالد ترامب
" سيعاني
من الصمم ومن مرض خطير هذا العام، بينما سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمحاولة
اغتيال، وستواجه أوروبا هجوما كيماويا يشنه متشددون عليها،و توقعت أن تشهد سماء روسيا
ظهور نيزك عملاق.
جدير
بالذكر أن بابا فانجا التي توفيت في 1996 عن عمر ناهز 85 عاما، تحظي بشعبية جارفة بعدما
اعتبرها كثيرون أنها نجحت في توقع الهجوم على أميركا سنة 200
1، وانتخاب باراك أوباما
رئيسا للولايات المتحدة في عام 200
8 ، ويلف
الغموض شخصية العرافة
البلغارية، حيث تتحدث بعض المصادر عن فقدانها لبصرها في سن الـ12،
واختفائها لفترة أثناء هبوب عاصفة قوية، حيث أصبحت بعد ظهورها مجددا قادرة على توقع
المستقبل.