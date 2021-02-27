الطب البيطري يحذر من سمكة الأرنب السامة

حذر خبراء الطب
البيطري من تناول سمكة الأرنب السامة خاصة بعد انتشارها في الأسواق الخاصة في
المدن الساحلية ، خاصة أنه يتم بيعها منزوعة العظام والشوك مما تسبب في ظهور حالات
تسمم .
وأكدت طبيب أول تفتيش
شيرين علي زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في تصريحات خاصة
لـ" سكاي نيوز " أن هذه السمكة تم رصدها منذ عام تقريبا في أسواق
الإسكندرية وهي سمكة مجرم بيعها أو عرضها أو تداولها و اعتاد الصيادون علي رميها
علي الشاطئ بسبب أسنانها الحادة التي تقطع شباكهم كما لوحظ أيضا أن الحيوانات
البحرية الأخرى لا تتغذي عليها بسبب إحساسها الفطري بسميتها .
جدير بالذكر أن سمكة
الأرنب تعيش في البحرين المتوسط و الأحمر و قد أطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها
تشبه أسنان الأرنب لكنها تملك غدد عالية السمية وتشكل خطر علي حياة من يتناولها .