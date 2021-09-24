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إجراءات عاجلة من السياحة لتطبيق " موبايل أبليكيشن " للتنشيط السياحي

ارشيفية
ارشيفية
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الجمعة، 24-09-2021 06:26 م متابعات- أمينة عبد العال
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق الكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" و الذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محليا و عالميا.
حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ومساعدي الوزير للشئون الفنية والتحول الرقمي ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية والشركة المنفذة لتطبيق الهاتف المحمول، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وخلال الاجتماع تم استعراض تصميمات المرحلة الأولي من التطبيق والذي يهدف إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط و الفاعليات والمنتجات والمعالم و الأنشطة السياحية والثقافية والفنية و البيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر إليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.
كما سوف يتيح التطبيق الحجز الالكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الأثرية كمرحلة أولى تمهيدا لإدراج باقي المواقع.
وقد تم إعداد التصميمات  والمحتوي الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.
كما تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولي و متابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية.
 

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