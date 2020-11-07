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آخر رسالة وصورة لـ بدر الماص قبل مصرعه

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آخر رسالة وصورة لـ بدر الماص قبل مصرعه

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بدر الماص وطليقته
 
السبت، 07-11-2020 01:56 م محمد فضل

تداول رواد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، آخر رسالة قام بنشرها الشاب الكويتي بدر الماص، طليق الفنانة الكويتية شوق الهادي، والذي توفى اليوم بحادث في أمريكا عن دراجته النارية وسط تساؤلات حول إن كانت هي نفسها المتسببة في الحادث.
وجاءت آخر رسالة له، كتبها عبر حسابه الخاص على السوشيال ميديا، على صوره تجمعه بدراجة نارية: "أرجوك لا تقتلني ولا تجرحني ولا تتخلى عني أو تسبب في سجن..في تمني لنيل خير هذه الدراجة الجديدة وأن يكفيه الله شر ما قد يتعرض له منها".
ليس فقط رسالة الماص هي ما تم تداوله، فقد تم تداول آخر فيديو قام بنشره على حسابه بتطبيق سناب شات، والذي أعرب الكثير من خلاله على فقدان الماص.
ولاقى فيديو مقتطع من نشرة أمريكية إخبارية عن الحادث الذي توفى فيه بدر الماص أن الأخير لقى مصرعه في موقع الحادث بعد أن اصطدم بسيارة أثناء قيادته لدراجة نارية وتعرض للدهس على إثر الاصطدام عدة مرات في جنوب غرب هيوستن، اهتمام الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا.
كانت قد كتبت الفنانة الشابة شوق الهادي في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستجرام، نعي لطليقها، إلى جانب مجموعة من التغريدات التي عبرت فيها عن حزنها بكلمات مبكية.
 وكتبت الهادي: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالي طليقي بدر خالد الماص دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.. ستقام الصلاة عليه عند وصول جثمانه من أمريكا".

 

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