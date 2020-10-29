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رانيا يوسف تفاجئ الجميع بفستان مثير في مهرجان الجونة

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رانيا يوسف
 
الخميس، 29-10-2020 05:06 م محمد فضل

شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة وفيديو جديدا لها، عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة.
وأثارت رانيا يوسف الجدل بإطلالة مثيرة بفستان جريء، يبرز جمال أنوثتها، بتصميم طويل مكشوفا من الساقين ومن البطن لتظهر بشكل جمالي كالهنود.
واعتمدت رانيا يوسف على تسريحة الشعر الملموم ذيل الحصان الطويل.
فيما ارتدت المجوهرات اللافتة في الرقبة واليد بطريقة تخطف الأنظار، كما انتعلت حذاء ذهبي ذا كعب عال مع حمل حقيبة متوسطة الحجم باللون الذهبي أيضا.


 

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