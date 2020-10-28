الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

منة شلبي تدافع عن الرسول بكلمات مؤثرة

20191121213228899
منة شلبي
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:03 م محمد فضل

دافعت الفنانة منة شلبي، عن الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم- ردًا على الحملة الغربية من البعض التي تهدف إلى الإساءة من النبي برسوم مسيئة والتي دعمها الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، بتصريحات اعتبر فيها أن ذلك من حرية التعبير، الأمر الذي أثار موجة غضب عالمية بين المسلمين.
وقررت منة شلبي الاحتفال  بذكرى ميلاد أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال نشر كلمات مؤثرة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :" اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".
وشاركت منة في بطولة فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي، ، عمرو عبد الجليل، صابرين، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، محمد ثروت، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، من تأليف كريم سيد بشير وإخراج شريف عرفه، يدور في إطار كوميدي خلال فترة الخمسينيات في القرن الماضي.
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

310228_0

منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعلها

4326708_1603728944

مالا تعرفه عن سارة حناشي التي خطفت الأنظار في مهرجان الجونة

28725-هدى-الاتربى

من هي «هدى الأتربي» صاحبة أجرأ فستان في مهرجان الجونة؟

15883841661603018435

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

oconnor-kiz--656x369corriere-web-nazionale_640x360

فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تشكو من الجوع

هيا الشعيبي

تعرف على قرار النيابة بشأن هيا الشعيبي في الفيديو الخادش